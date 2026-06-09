قضت محكمة جنح إدكو، اليوم الثلاثاء، بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ على 3 متهمين، بينهم صاحبا مخبزين وعاطل، بعد إدانتهم بإشعال النيران عمدًا في السيارة الخاصة برئيس الرقابة التموينية بمركز إدكو، بدافع الانتقام وترهيبه.

منطوق حكم محكمة جنح إدكو بحق المتهمين بحرق سيارة مسؤول تمويني



صدر الحكم في القضية رقم 2199 لسنة 2026 جنح إدكو، برئاسة المستشار أحمد العكاري، وأمانة سر السيد محمد خميس، بحق كل من محمد ع. ا، ومحمود أ. ع، صاحبي مخابز، وأحمد خ. ص، عاطل، بعد ثبوت تورطهم في إحراق سيارة المسؤول التمويني أمام منزله.

ملابسات إشعال النيران في سيارة رئيس الرقابة التموينية بإدكو



تعود بداية الواقعة حينما تلقت مديرية أمن البحيرة، خلال شهر مارس الماضي، بلاغًا بنشوب حريق في سيارة رئيس الرقابة التموينية أثناء توقفها أسفل مسكنه بمدينة إدكو.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، فيما كشفت المعاينة الأولية وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تحريات مباحث البحيرة تكشف هوية المتهمين



وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها، حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وفحص دائرة المتعاملين مع المجني عليه من أصحاب المخابز والأنشطة التموينية الذين سبق توقيع مخالفات عليهم.

وأسفرت التحريات عن تحديد المتهمين الثلاثة، وتبين أن رئيس الرقابة التموينية حرر ضدهم مخالفات تموينية وغرامات مالية خلال الفترة الماضية بسبب مخالفات تتعلق بالدعم، ما دفعهم للتخطيط للانتقام منه.

نص اعترافات المتهمين وتقرير المعمل الجنائي حول الجريمة



عقب ضبط المتهمين، واجهتهم جهات التحقيق بالأدلة وتحريات المباحث ولقطات كاميرات المراقبة، فاعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن هدفهم كان ترهيب المسؤول التمويني والضغط عليه للتوقف عن حملاته الرقابية على أنشطتهم ومخابزهم.

كما أثبت تقرير المعمل الجنائي استخدام مواد معجلة للاشتعال في تنفيذ الجريمة، وهو ما دعم أدلة الاتهام المقدمة ضدهم.

الإجراءات القانونية وحكم جنح إدكو ضد المخالفين



وبعد استكمال التحقيقات وسماع المرافعات، أصدرت محكمة جنح إدكو حكمها الرادع بحبس المتهمين لمدة عام مع الشغل والنفاذ، لإدانتهم في واقعة إحراق سيارة رئيس الرقابة التموينية بمدينة إدكو عمدًا مع سبق الإصرار.