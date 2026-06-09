أصيب شاب بطعنات نافذة في الظهر، إثر مشاجرة حامية نشبت بينه وبين آخر بقرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة شقيقته؛ وجرى نقله في حالة صحية حرجة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب وكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل بلاغ طعن شاب بقرية تصفا في كفر شكر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة عنيفة بقرية تصفا التابعة لدائرة مركز كفر شكر، وجود مصاب جراء اعتداء بسلاح أبيض إثر خلافات عائلية وشخصية بسبب معاكسة فتاة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث جرى فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها وفرض السيطرة الأمنية.

أسماء المتهم والمصاب في مشاجرة مركز كفر شكر بالقليوبية

وكشفت المعاينة الأولية والتحريات المبدئية لرجال المباحث عن إصابة الشاب "مصطفى . ج . ع"، المقيم بقرية تصفا، بطعنات نافذة استقرت في الظهر إثر مشاجرة وقعت بينه وبين المتهم "عبدالله . ع . ح"، المقيم بالقرية نفسها، وذلك عقب قيام الأخير بمعاكسة شقيقة المجني عليه بأحد شوارع القرية وتطور الأمر لمشادة كلامية ثم مشاجرة.

حالة المصاب بمستشفى كفر شكر التخصصي

وجرى نقل المصاب في حالة صحية خطيرة وغير مستقرة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لإجراء جراحة عاجلة وتلقي الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياته، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف مدير الإدارة، بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب والأداة المستخدمة في الواقعة، وكشف كامل ظروف وملابسات الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بطلب تحريات المباحث وسماع أقوال شهود العيان والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.