"ماريا" تعود للبحر.. إطلاق سلحفاة نادرة في الإسكندرية بعد عام من العلاج

تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، أعمال معالجة تسريب المياه أسفل نفق كوبري النيل، والذي يربط محور طريق كورنيش النيل من الطريق الزراعي وحتى المدخل الشمالي لمدينة المنيا.

أسباب تسريب المياه أسفل نفق كوبري النيل بالمنيا

وجاءت المتابعة الميدانية عقب رصد تسريب كميات من المياه أسفل النفق، مما استدعى التدخل السريع لتفادي أي تأثيرات على حركة المركبات والمواطنين، ووجه رئيس المدينة بالدفع بالمعدات والأطقم الفنية اللازمة للتعامل مع الموقف ورفع آثار التسريب بشكل عاجل.

معدات الوحدة المحلية لرفع المياه المتراكمة بالنفق

وأوضح محمد أنه تم الدفع بعدد 4 سيارات شفط مياه، وسيارة كهرباء، وحفار تابع للوحدة المحلية، حيث تم شفط المياه المتراكمة بالكامل، والبدء في أعمال الحفر للوصول إلى مصدر التسريب، إلى جانب إزالة التربة الضعيفة تمهيدًا لتنفيذ أعمال التدعيم اللازمة وصب طبقة خرسانية تتحمل الأحمال المرورية.

سحب عينات لفحص مياه نفق المنيا وتحديد مصدرها

كما أشار رئيس مدينة المنيا إلى أنه تم سحب عينة من المياه المتسربة وإرسالها للفحص والتحليل الفني لتحديد مصدر التسريب بدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المشكلة من جذورها ومنع تكرارها مستقبلاً، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة المنيا تعمل على مدار الساعة لرصد المشكلات والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار انسيابية الحركة المرورية.

رافق رئيس المدينة خلال المتابعة، أيمن حسانين نائب رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالوحدة المحلية، فيما تتواصل الأعمال والمتابعة الميدانية لحين الانتهاء الكامل من جميع الإجراءات الفنية اللازمة وتأمين الموقع وضمان انسيابية حركة السير.