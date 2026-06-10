أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، متوقعة استمرار الأجواء الحارة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال الصباح الباكر، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل ليلًا على معظم المناطق، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة تواصل الارتفاع

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية للعظمى و23 درجة للصغرى، فيما تصل العظمى في الوجه البحري إلى 35 درجة والصغرى إلى 22 درجة.

وأضافت: أما السواحل الشمالية الغربية فتسجل 28 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى، بينما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية 29 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى، في حين تسجل مناطق شمال الصعيد 39 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، وترتفع في جنوب الصعيد إلى 44 درجة للعظمى و30 درجة للصغرى.

الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس

أشارت "هيئة الأرصاد الجوية" إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل.

وأضافت "الهيئة" أن الحرارة المحسوسة قد ترتفع بمعدل يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، ما يزيد من الشعور بالأجواء الحارة خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الداخلية.

شبورة مائية وتحذيرات للسائقين

توقعت "الأرصاد" فيما يتعلق بالظواهر الجوية المتوقعة، تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت "الهيئة" إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الباكر.

نشاط للرياح وفرص لسحب منخفضة

لفتت "هيئة الأرصاد" إلى وجود نشاطًا للرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

الأرصاد تدعو لمتابعة التحديثات الجوية

اختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها، بالتأكيد على أهمية اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ودعت "الهيئة" المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتحديثات الدورية الصادرة عنها، والتي يتم إعدادها وفق أحدث خرائط الطقس وبيانات الرصد الجوي.

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