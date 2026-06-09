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أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، جراء خروج العربة الأمامية لقطار (المنصورة ـ دمياط) عن قضبان السكك الحديدية، وذلك أمام محطة قرية "ميت عنتر" بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، فيما تحركت الجهات المعنية وهيئة السكك الحديدية فوراً للتعامل مع الحادث ورفع آثاره.

تفاصيل خروج قطار المنصورة دمياط عن القضبان بطلخا

تعود التفاصيل عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النقل والمواصلات ومأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بنشوب عطل وخروج عربات قطار (المنصورة ـ دمياط) عن مسارها الطبيعي أمام محطة قطار قرية ميت عنتر.

وانتقل ضباط شرطة النقل والمواصلات، ورجال مباحث مركز طلخا، يرافقهم مسؤولو الطوارئ بمحطة قطارات المنصورة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين خروج العربة الأمامية للقطار عن القضبان، ما دفع السائق للتوقف الفوري عن السير لتفادي تفاقم الأزمة، وهو ما أسفر عن إصابة 3 من الركاب نتيجة التوقف المفاجئ.

أسماء مصابي حادث قطار ميت عنتر بالدقهلية

وتبين من الفحص الطبي الأولي، أن الحادث أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وهم: غنيمة محمد محمود أبو موسى (70 عاماً)، محمد السيد توفيق (38 عاماً)، ودنيا زغلول زكي (20 عاماً).

ويقيم جميع المصابين بمنطقة السنانية التابعة لمركز ومحافظة دمياط، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم نتيجة التدافع والارتداد داخل العربة وقت التوقف.

حالة حركة القطارات على خط المنصورة دمياط

وجرى نقل المصابين على الفور عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وفي السياق ذاته، دفع مسؤولو هيئة السكك الحديدية بالأوناش والمعدات الفنية اللازمة إلى موقع البلاغ؛ حيث تم العمل على رفع آثار الحادث وإعادة العربة الأمامية للقطار إلى مسارها الصحيح فوق القضبان تمهيداً لفتح الخط بانتظام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الوقوف على الأسباب الفنية للحادث.