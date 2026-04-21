محافظ المنيا: توريد 19 ألف طن من القمح إلى الصوامع في أول أسبوع

كتب : جمال محمد

02:25 م 21/04/2026

اللواء عماد كدواني

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء 19 ألفاً و 808 طناً و 562 كيلوجراماً من محصول القمح المحلي لموسم توريد 2026، وذلك من خلال 42 موقع تجميع وتخزين موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لضمان تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد اللواء كدواني على متابعة منظومة التوريد ميدانياً، والتدخل الفوري لإزالة أية معوقات تواجه المزارعين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لمتابعة أعمال التسليم بدقة، وضمان سلامة عمليات التخزين داخل الشون والصوامع.

من جانبه، أوضح المهندس حلمى الزهري، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة من التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، وفقاً للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير يومية لمتابعة حركة التوريد بمختلف المواقع، لضمان انتظام العملية وتحقيق المستهدف.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات
زووم

هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات
لأول مرة.. المركزي يسمح لتطبيق "ريمت" بتحويل الأموال للعملاء إلكترونيا
أخبار البنوك

لأول مرة.. المركزي يسمح لتطبيق "ريمت" بتحويل الأموال للعملاء إلكترونيا
مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
نصائح طبية

مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
هل تلجأ مصر لطلب قرض إضافي من صندوق النقد وسط استمرار حرب إيران؟
اقتصاد

هل تلجأ مصر لطلب قرض إضافي من صندوق النقد وسط استمرار حرب إيران؟
ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميًا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميًا؟

أخبار

المزيد

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟