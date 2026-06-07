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ترامب: مستعد للقاء مباشر مع المرشد الإيراني.. وإصابته خطيرة للغاية

كتب : مصطفى الشاعر

05:18 م 07/06/2026

ترامب و مجتبى

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه منفتح على إجراء محادثات مباشرة مع المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي إذا رغب في ذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يجرِ أي اتصال مباشر معه حتى الآن.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن باب الحوار لا يزال مفتوحا من جانبه، في إطار التعامل مع الملفات العالقة بين واشنطن وطهران.

ترامب: احتمال كبير لمعرفة مكان المرشد الإيراني

وفي سياق متصل، أضاف ترامب، للشبكة الأمريكية، أنه لا يريد الكشف عما إذا كان على علم بمكان المرشد الإيراني، لكنه أشار إلى وجود احتمال كبير بأن الولايات المتحدة تعرف مكانه.

ولم يُقدم الرئيس الأمريكي أي تفاصيل إضافية حول هذا التصريح، مكتفيا بالإشارة إلى ما وصفه بـ"قدرات استخباراتية متقدمة".

ترامب: المرشد الإيراني مصاب إصابة بالغة

زعم ترامب، في تصريح مثير، لـ "إن بي سي نيوز"، أن المرشد الإيراني الأعلى مصاب إصابة "خطيرة للغاية"، دون أن يُوضح طبيعة المعلومات أو مصدرها، معتبرا أن ذلك يؤثر على طريقة تعاطي الأطراف المعنية مع القضايا السياسية الجارية.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط استمرار الجدل حول مستقبل العلاقات بين الجانبين وإمكانية استئناف قنوات الحوار المباشر، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

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