شهدت محافظة القليوبية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، انتشارًا مكثفًا لمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس غير المستقر.

تعليمات عاجلة ورفع درجة الاستعداد

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس الشركة، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بكافة سيارات الشفط والبدالات إلى أماكن تجمع المياه، خاصة في المناطق الحيوية والطرق الرئيسية، لضمان السيولة المرورية وعدم تأثر حركة المواطنين.

فرق الطوارئ تتعامل فورياً مع تجمعات المياه

وأكدت الشركة أن فرق الطوارئ تدخلت فور بدء سقوط الأمطار، للتعامل مع عدد من بؤر تجمع المياه باستخدام سيارات الكسح والبدالات، مع استمرار أعمال المتابعة على مدار الساعة تحسبًا لأي مستجدات.

جاهزية غرف العمليات والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية

وشدد رئيس مياه القليوبية على أهمية جاهزية غرف العمليات والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم خدماتها للمواطنين بسرعة وفاعلية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة شبكات الصرف وسلامة المواطنين.

طقس متقلب في القليوبية

يذكر أن محافظة القليوبية شهدت منذ الصباح سقوط أمطار متفرقة، صاحبها طقس ضبابي ورياح، ما دفع الأجهزة التنفيذية لرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.