تشهد مراكز ومدن محافظة أسوان، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في الطقس، حيث سادت أجواء مشمسة مع سطوع واضح لأشعة الشمس، ما أدى إلى شعور ملحوظ بالدفء، في وقت تشهد فيه محافظات أخرى تقلبات ضمن موجة الطقس التي تضرب أنحاء متفرقة من الجمهورية.

أجواء دافئة واستقرار في الطقس

وسجلت درجة الحرارة العظمى نحو 29 درجة مئوية، مع نشاط محدود للرياح بلغت سرعته 10 كم في الساعة، وهو ما ساهم في استقرار الأجواء بشكل عام، دون تأثر ملحوظ بأي مظاهر من الطقس السيئ أو أمطار داخل نطاق المحافظة.

رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي تغيرات

ورغم حالة الاستقرار الحالية، وجّه عمرو لاشين، محافظ أسوان، بمواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الطقس، خاصة في ظل استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها بعض المحافظات الأخرى.

متابعة لحظية عبر غرف العمليات

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

وشدد على ضرورة جاهزية الأجهزة المعنية للتدخل الفوري حال حدوث أي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس الآن، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار الخدمات.