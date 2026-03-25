تشهد محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، نشاطاً ملحوظاً في حركة الرياح، وسط تكاثف السحب في السماء وغيوماً جزئياً لأشعة الشمس.

ويأتي ذلك تزامناً مع حالة الطقس السيء التي تشهدها العديد من المحافظات، وسط هطول أمطار غزيرة ببعض المدن.

كما شهدت عروس الصعيد ظهر اليوم هطول أمطار خفيفة لعدة دقائق على كافة مراكزها التسع، وسط ترقب لهطول أمطار أكثر شدة في ظل تكاثر السحب.

وفي السياق، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليوم الأربعاء وغداً الخميس.

وأكد المحافظ أنه تم توجيه جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل الفوري مع أية تداعيات محتملة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشددًا على جاهزية غرف العمليات بالمراكز والمديريات الخدمية، وربطها على مدار الساعة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة .

كما شدد كدواني على انتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية، ومتابعة الموقف لحظيًا، مناشداً المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي طوارئ عبر الأرقام التالية: مركز السيطرة بالمحافظة: 0862342200 و 0862320001 ، أو إدارة خدمة المواطنين: 01100585052 للتعامل الفورى.