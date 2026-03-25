نشاط للرياح وسحب كثيفة.. هطول أمطار خفيفة على المنيا- فيديو وصور

كتب : جمال محمد

01:13 م 25/03/2026
    حالة الطقس في المنيا
    حالة الطقس بالمنيا ٢٢
    حالة الطقس بالمنيا ٥٥ ٢
    شوارع المنيا وطقس اليوم
    طقس المنيا ٣٣
    غيوم للشمس بالمنيا ٢٢

تشهد محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، نشاطاً ملحوظاً في حركة الرياح، وسط تكاثف السحب في السماء وغيوماً جزئياً لأشعة الشمس.

ويأتي ذلك تزامناً مع حالة الطقس السيء التي تشهدها العديد من المحافظات، وسط هطول أمطار غزيرة ببعض المدن.

كما شهدت عروس الصعيد ظهر اليوم هطول أمطار خفيفة لعدة دقائق على كافة مراكزها التسع، وسط ترقب لهطول أمطار أكثر شدة في ظل تكاثر السحب.

وفي السياق، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليوم الأربعاء وغداً الخميس.
وأكد المحافظ أنه تم توجيه جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل الفوري مع أية تداعيات محتملة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشددًا على جاهزية غرف العمليات بالمراكز والمديريات الخدمية، وربطها على مدار الساعة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة .

كما شدد كدواني على انتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية، ومتابعة الموقف لحظيًا، مناشداً المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي طوارئ عبر الأرقام التالية: مركز السيطرة بالمحافظة: 0862342200 و 0862320001 ، أو إدارة خدمة المواطنين: 01100585052 للتعامل الفورى.

الطقس طقس المنيا أخبار المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بمقشة وابتسامة.. بطولة عامل نظافة تحت الأمطار بكفر الشيخ: "ربنا هو السند"
بمقشة وابتسامة.. بطولة عامل نظافة تحت الأمطار بكفر الشيخ: "ربنا هو السند"
نظام جديد لصرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة بالتأمين الصحي
نظام جديد لصرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة بالتأمين الصحي
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
"حذف مشاهد جنسية منها".. تعرف على شروط عودة فيلم "سفاح التجمع" للسينمات
"حذف مشاهد جنسية منها".. تعرف على شروط عودة فيلم "سفاح التجمع" للسينمات
الرئيس السيسي يوجه بدعم الاستثمار وحماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج
الرئيس السيسي يوجه بدعم الاستثمار وحماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟