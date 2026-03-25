أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 18,496 مكالمة عبر المشروع القومي للرعايات والحضانات وخدمة الخط الساخن لطوارئ الوزارة (137)، خلال الفترة من الخميس 19 مارس وحتى مساء الإثنين 23 مارس 2026، في إطار خطة التأمين الطبي لإجازة عيد الفطر المبارك، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخط الساخن 16474 استقبل 1836 مكالمة خاصة بالشكاوى و"مبادرة كل ثانية حياة"، وتضمنت استقبال 467 شكوى واستفسار ضمن خدمات المبادرة، مما أسفر عن سرعة التدخل الفوري لـ233 حالة جلطة قلبية حادة، شملت القسطرة العاجلة وتركيب دعامات ومنظمات ضربات القلب، ضمن مبادرة "كل ثانية حياة" لحالات الجلطات القلبية، مع سرعة التنسيق لنقل الحالات الطارئة إلى أماكن توافر خدمات المبادرة، بما يعكس سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع بلاغات المواطنين.

كما تلقى الخط الساخن 137 عدد 18,496 مكالمة لتقديم خدمات الطوارئ، من بينها 299 طلبًا لخدمات نقل الدم، بنسبة إنجاز 100%، في إطار دعم الحالات الحرجة وتوفير أكياس الدم بشكل عاجل للحالات المستحقة، بحسب بيان اليوم.

وأشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، إلى أن أبرز الطلبات الواردة شملت توفير أسرّة رعاية مركزة، وحضانات للأطفال المبتسرين، وأكياس دم بفصائلها المختلفة.

وكشف الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، عن تحويل 3033 طلبًا إلى الغرفة المركزية للمشروع القومي للرعايات، حيث تم التعامل معها وفقًا لآليات العمل المعتمدة، بما يضمن سرعة التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرارها في تطوير منظومة الخطوط الساخنة وغرف الأزمات والطوارئ، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وسريعة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق الاستجابة الفورية للحالات الحرجة.