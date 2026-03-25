أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، صباح اليوم، جولة ميدانية بمدينة بنها لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة منظومة التعامل مع مياه الأمطار وضمان السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، وذلك برفقة الأستاذ وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها.

تشديد على سرعة شفط المياه

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والدفع بالمعدات اللازمة لسرعة الانتهاء من أعمال شفط المياه أولاً بأول، خاصة في المناطق الحيوية والأنفاق، لمنع أي تراكمات تعوق حركة المواطنين أو المركبات.

تفقد الأنفاق الحيوية

وتفقد المحافظ عددًا من الأنفاق بمدينة بنها، شملت نفق الشهيد عبد الله نجيب، ونفق التمثال، ونفق كلية العلوم، للاطمئنان على كفاءة أعمال الشفط وعدم وجود تجمعات مائية تعرقل الحركة المرورية أو حركة المواطنين، موجهاً بسرعة التعامل الفوري مع أي طوارئ.

متابعة مستمرة على مدار الساعة

كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، مع مراجعة كفاءة بالوعات الصرف والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كميات الأمطار.

تنسيق كامل بين الجهات

وأكد محافظ القليوبية أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة تداعيات الطقس غير المستقر، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.