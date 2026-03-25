إعلان

1500 معدة في الشوارع لرفع تراكمات مياه الأمطار بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:33 م 25/03/2026 تعديل في 01:18 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دفعت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بأكثر من 1500 معدة وطاقم عمل، بكافة مدن ومراكز المحافظة، للتعامل مع موجة سقوط الأمطار ورفع تجمعات المياه أولًا بأول، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وانتظام الحركة بالشوارع.

رفع درجة الاستعداد القصوى


أكدت الدكتورة، جاكلين عازر، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، والدفع بالمعدات والأطقم الفنية، مدعومة بماكينات الشفط ومعدات الحماية المدنية، للتدخل الفوري والتعامل مع أي تجمعات مائية بكفاءة.

تنسيق كامل بين الجهات


أوضحت أن المعدات والأطقم الفنية انتشرت وفق خطة عمل مسبقة، مع التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء، والحماية المدنية، ومركز السيطرة والتحكم، للتعامل الفوري مع تداعيات الطقس السيئ والحد من آثاره بمختلف المناطق.

غرف عمليات على مدار 24 ساعة
شددت على الانعقاد الدائم لغرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة، وربطها بوحدة السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

متابعة مستمرة للحالة الجوية
أشارت محافظ البحيرة إلى استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة تطورات الطقس أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة، مؤكدة توفير كافة الإمكانيات لدعم الفرق الميدانية وسرعة الاستجابة لأي طارئ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة البحيرة أمطار رفع مياه معدات شفط حالة الطقس غرف العمليات جاكلين عازر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

رياضة عربية وعالمية

سينما

أخبار مصر

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

