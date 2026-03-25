أعلنت الإدارة العامة للمرور تخصيص مجموعة من الأرقام الساخنة للتواصل مع المواطنين في حالات تعطل السيارات أو وقوع الحوادث المرورية، خاصة في ظل التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، مع الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية.

وأكدت الإدارة أن المواطنين يمكنهم طلب المساعدة عبر الرقم 01221110000، حيث تنتشر سيارات الإغاثة على الطرق السريعة والصحراوية لتقديم الدعم الفوري لقائدي المركبات، سواء في حالات الأعطال أو الحوادث.

اتصل بخدمات الإغاثة المرورية عند تعطل سيارتك

وفي القاهرة، تم تخصيص الخط الساخن 136، إلى جانب الرقم 01155554444، للتعامل مع البلاغات الطارئة، بالتنسيق مع الحماية المدنية وشرطة المرافق وأجهزة المحافظة، مع توفير سيارات شفط المياه لمواجهة تجمعات الأمطار.

أما في الجيزة، فتم تخصيص الرقم 01205344444 للإبلاغ عن المعوقات المرورية، بالإضافة إلى الخط الساخن لغرفة العمليات 114، مع أرقام أخرى للخدمات المساندة، تشمل هيئة النظافة (16809)، والصرف الصحي (125)، والحماية المدنية (180).

انتشار سيارات إغاثة على الطرق السريعة

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن سيارات الإغاثة تعمل على مدار 24 ساعة، وتنتشر على الطرق الحيوية، منها الطريق الدائري والأوسطي والإقليمي، إلى جانب طرق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، والقاهرة–السويس، والإسماعيلية، والقطامية–العين السخنة.

وتشمل مهام هذه السيارات إصلاح الأعطال البسيطة، مثل إطارات السيارات، أو نقص الوقود، مع سحب المركبات عبر أوناش المرور في حال تعذر الإصلاح بموقع البلاغ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعزيز التواجد المروري وتقديم الدعم الفوري للمواطنين على الطرق.