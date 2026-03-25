بسبب سوء الطقس.. لو عربيتك عطلت على الطريق اتصل بأرقام الإغاثة المرورية

كتب : عاطف مراد

11:53 ص 25/03/2026
    أمطار غزيرة وغيوم على البحيرة4
    أمطار غزيرة وغيوم على البحيرة1
    أمطار غزيرة وغيوم على البحيرة5
    أمطار غزيرة وغيوم على البحيرة10
    أمطار غزيرة وغيوم على البحيرة2
    أمطار غزيرة وغيوم على البحيرة9
    أمطار غزيرة وغيوم على البحيرة8
    أمطار غزيرة وغيوم على البحيرة
    أمطار غزيرة وغيوم على البحيرة6
    صور أماكن سقوط الأمطار في القاهرة الكبرى مارس 2026 (6)_11
    صور أماكن سقوط الأمطار في القاهرة الكبرى مارس 2026 (4)_9
    صور أماكن سقوط الأمطار في القاهرة الكبرى مارس 2026 (7)_12
    صور أماكن سقوط الأمطار في القاهرة الكبرى مارس 2026 (5)_10
    صور أماكن سقوط الأمطار في القاهرة الكبرى مارس 2026 (3)_8

أعلنت الإدارة العامة للمرور تخصيص مجموعة من الأرقام الساخنة للتواصل مع المواطنين في حالات تعطل السيارات أو وقوع الحوادث المرورية، خاصة في ظل التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، مع الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية.
وأكدت الإدارة أن المواطنين يمكنهم طلب المساعدة عبر الرقم 01221110000، حيث تنتشر سيارات الإغاثة على الطرق السريعة والصحراوية لتقديم الدعم الفوري لقائدي المركبات، سواء في حالات الأعطال أو الحوادث.

وفي القاهرة، تم تخصيص الخط الساخن 136، إلى جانب الرقم 01155554444، للتعامل مع البلاغات الطارئة، بالتنسيق مع الحماية المدنية وشرطة المرافق وأجهزة المحافظة، مع توفير سيارات شفط المياه لمواجهة تجمعات الأمطار.

أما في الجيزة، فتم تخصيص الرقم 01205344444 للإبلاغ عن المعوقات المرورية، بالإضافة إلى الخط الساخن لغرفة العمليات 114، مع أرقام أخرى للخدمات المساندة، تشمل هيئة النظافة (16809)، والصرف الصحي (125)، والحماية المدنية (180).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن سيارات الإغاثة تعمل على مدار 24 ساعة، وتنتشر على الطرق الحيوية، منها الطريق الدائري والأوسطي والإقليمي، إلى جانب طرق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، والقاهرة–السويس، والإسماعيلية، والقطامية–العين السخنة.

وتشمل مهام هذه السيارات إصلاح الأعطال البسيطة، مثل إطارات السيارات، أو نقص الوقود، مع سحب المركبات عبر أوناش المرور في حال تعذر الإصلاح بموقع البلاغ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعزيز التواجد المروري وتقديم الدعم الفوري للمواطنين على الطرق.

الطقس السيئ الطقس الإغاثة المرورية سقوط الأمطار أرقام الإغاثة المرورية

