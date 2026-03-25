بالصور- محافظ أسيوط يقرر إلغاء رسوم انتظار السيارات أمام الممشى السياحي

كتب : محمود عجمي

12:53 م 25/03/2026 تعديل في 12:53 م
    محافظ أسيوط يقرر إلغاء رسوم انتظار السيارات
    محافظ أسيوط يقرر إلغاء رسوم انتظار السيارات
    محافظ أسيوط يقرر إلغاء رسوم انتظار السيارات

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إلغاء رسوم انتظار السيارات بالشارع المقابل للممشى السياحي على كورنيش الترعة الإبراهيمية أمام أبراج النصر بحي شرق، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من الأول من أبريل 2026. جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وممثل إدارة مرور أسيوط، في إطار متابعة مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين.

قرار بعد معاينة ميدانية لمناطق الزحام

وجاء القرار عقب تفقد المحافظ لموقع الشارع على أرض الواقع، للوقوف على الملاحظات المتعلقة بتنظيم أماكن الانتظار، خصوصًا في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية. كما يأتي القرار استجابة لتوصيات لجنة مراجعة الطرق والميادين، التي تستهدف تطوير المحاور الرئيسية وتحقيق سيولة مرورية أكبر، إلى جانب إعادة الانضباط إلى الشوارع الحيوية وتحسين الشكل الحضاري العام.

توجيهات صارمة بتنفيذ القرار

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بإلغاء الرسوم داخل نطاق المنطقة المحددة، مؤكدًا بدء تنفيذ القرار في موعده الرسمي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم الحركة المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

استمرار الجولات لمتابعة جودة الخدمات

واختتم اللواء محمد علوان جولته بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية في مختلف مناطق المحافظة لرصد الأوضاع على الطبيعة والتعامل السريع معها، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين يمثلان أولوية رئيسية في خطط العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، بما يعكس رؤية الدولة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

نظام جديد لصرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة بالتأمين الصحي
أخبار مصر

نظام جديد لصرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة بالتأمين الصحي
"حذف مشاهد جنسية منها".. تعرف على شروط عودة فيلم "سفاح التجمع" للسينمات
سينما

"حذف مشاهد جنسية منها".. تعرف على شروط عودة فيلم "سفاح التجمع" للسينمات
أسامة ربيع: انتظام الملاحة في قناة السويس رغم الطقس السيئ وعبور 39 سفينة
أخبار المحافظات

أسامة ربيع: انتظام الملاحة في قناة السويس رغم الطقس السيئ وعبور 39 سفينة
زاد 160 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات
اقتصاد

زاد 160 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات
مفاجأة.. نجل كريستيانو رونالدو في تدريبات ريال مدريد.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

مفاجأة.. نجل كريستيانو رونالدو في تدريبات ريال مدريد.. ما القصة؟

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟