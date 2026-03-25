أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إلغاء رسوم انتظار السيارات بالشارع المقابل للممشى السياحي على كورنيش الترعة الإبراهيمية أمام أبراج النصر بحي شرق، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من الأول من أبريل 2026. جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وممثل إدارة مرور أسيوط، في إطار متابعة مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين.

قرار بعد معاينة ميدانية لمناطق الزحام

وجاء القرار عقب تفقد المحافظ لموقع الشارع على أرض الواقع، للوقوف على الملاحظات المتعلقة بتنظيم أماكن الانتظار، خصوصًا في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية. كما يأتي القرار استجابة لتوصيات لجنة مراجعة الطرق والميادين، التي تستهدف تطوير المحاور الرئيسية وتحقيق سيولة مرورية أكبر، إلى جانب إعادة الانضباط إلى الشوارع الحيوية وتحسين الشكل الحضاري العام.

توجيهات صارمة بتنفيذ القرار

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بإلغاء الرسوم داخل نطاق المنطقة المحددة، مؤكدًا بدء تنفيذ القرار في موعده الرسمي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم الحركة المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

استمرار الجولات لمتابعة جودة الخدمات

واختتم اللواء محمد علوان جولته بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية في مختلف مناطق المحافظة لرصد الأوضاع على الطبيعة والتعامل السريع معها، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين يمثلان أولوية رئيسية في خطط العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، بما يعكس رؤية الدولة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.