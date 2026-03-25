علقت الصحف الأجنبية على قرار محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، عن الريدز بنهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أنه

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، رغم أن عقده بنتهي بنهاية الموسم المقبل، وقال في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبًا بالجميع. للأسف، لقد حان هذا اليوم، هذه هي أصعب لحظة في وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم".

تعليقات الصحف الأجنبية

ذكرت صحيفة "سكاي سبورتس"، أن محمد صلاح سيصبح حرا هذا الصيف، بعد التوصل إلى اتفاق مع ليفربول لإنهاء عقده قبل موسم واحد، منهيًا بذلك فصلًا مذهلًا استمر تسع سنوات في أنفيلد، فاز خلالها المهاجم بكل الألقاب الكبرى وأصبح أحد أعظم لاعبي النادي على الإطلاق.

وأشارت صحيفة " independent"، إلى أنه للأسف لقد حان الأمر ومحمد صلاح سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم.

وقالت صحيفة "الجارديان"، إن محمد صلاح سيختتم واحدة من أعظم المسيرات الكروية في تاريخ النادي العريق.

واستعرضت شبكة "ذا أثيليتك" أرقام محمد صلاح، وذكرت أنه سيغادر ليفربول كواحد من أكثر لاعبي النادي تتويجاً، بعد أن فاز بثمانية ألقاب، بما في ذلك لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في عام 2019.

وأشارت الشبكة إلى أنه يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي على مر التاريخ، إذ سجل 255 هدفاً في 435 مباراة، خلف إيان راش (346 هدفاً) وروجر هانت (285 هدفاً).

