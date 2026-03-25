مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
20:00

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

إعلان

أعظم لاعبي النادي.. تعليقات الصحف الأجنبية على رحيل محمد صلاح عن ليفربول

كتب : هند عواد

12:47 ص 25/03/2026

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علقت الصحف الأجنبية على قرار محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، عن الريدز بنهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أنه

أعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، رغم أن عقده بنتهي بنهاية الموسم المقبل، وقال في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبًا بالجميع. للأسف، لقد حان هذا اليوم، هذه هي أصعب لحظة في وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم".

ذكرت صحيفة "سكاي سبورتس"، أن محمد صلاح سيصبح حرا هذا الصيف، بعد التوصل إلى اتفاق مع ليفربول لإنهاء عقده قبل موسم واحد، منهيًا بذلك فصلًا مذهلًا استمر تسع سنوات في أنفيلد، فاز خلالها المهاجم بكل الألقاب الكبرى وأصبح أحد أعظم لاعبي النادي على الإطلاق.

وأشارت صحيفة " independent"، إلى أنه للأسف لقد حان الأمر ومحمد صلاح سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم.

وقالت صحيفة "الجارديان"، إن محمد صلاح سيختتم واحدة من أعظم المسيرات الكروية في تاريخ النادي العريق.

واستعرضت شبكة "ذا أثيليتك" أرقام محمد صلاح، وذكرت أنه سيغادر ليفربول كواحد من أكثر لاعبي النادي تتويجاً، بعد أن فاز بثمانية ألقاب، بما في ذلك لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في عام 2019.

وأشارت الشبكة إلى أنه يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي على مر التاريخ، إذ سجل 255 هدفاً في 435 مباراة، خلف إيان راش (346 هدفاً) وروجر هانت (285 هدفاً).

اقرأ أيضًا:

ملك مصر.. كيف ودعت الجماهير محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول؟

فحص الركبة السليمة.. تقرير فرنسي يكشف خطأ صادم في تشخيص إصابة كيليان مبابي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
علاقات

أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
حوادث وقضايا

"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
حوادث وقضايا

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
أخبار مصر

"وقف النار لمدة شهر".. إعلام عبري يكشف تفاصيل وثيقة أمريكية لإنهاء حرب
شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)