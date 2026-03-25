قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، مؤكدة أنه لا داعي للقلق أو الذعر بين المواطنين.

وأوضحت "شاكر" خلال لقاء لها مع قناة اكسترا نيوز، أن سبب هذه الحالة هو وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كم، مصحوب بمنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، مع فرق درجات حرارة يصل إلى 45 درجة مئوية بين السطح والجو العلوي، مما يؤدي لتكوين السحب الركامية والأمطار الرعدية الغزيرة والمتوسطة مع احتمالية سقوط البرد.

مناطق توزع السحب الركامية والأمطار في مصر

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد، أن السحب الركامية ظهرت أمس على محافظة مطروح، واليوم على مناطق من محافظة الجيزة، وتمتد إلى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، متوقعة استمرار هذه الأمطار خلال الساعات القادمة.

وأردفت أن ذروة المنخفض تختلف من محافظة لأخرى، إذ بدأت الذروة على مطروح منذ ساعات الليل الماضية وتستمر حتى صباح الخميس، بينما المحافظات الداخلية تشمل القاهرة الكبرى ستكون ذروتها من بعد ظهر اليوم وحتى صباح الخميس، أما سيناء وخليج السويس وشمال البحر الأحمر فتتوقع لها سيول على مناطق متفرقة خلال الساعات المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار في مصر مارس 2026 وموعد تحسن الطقس

ولفتت إيمان شاكر، إلى أن شدة الأمطار تختلف من محافظة لأخرى، إذ ستستمر الأمطار على السواحل الشمالية بشكل شبه متواصل، بينما تكون على القاهرة والوجه البحري متقطعة لكنها مستمرة نسبيًا من بعد ظهر اليوم وحتى صباح الخميس.

وأوضحت أن محافظات جنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط رياح محملة بالرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، مؤكدة أن حالة الطقس تشمل جميع المحافظات مع اختلاف شدة التأثير من منطقة لأخرى.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 و50 كم/س، ما قد يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في وسط وجنوب الصعيد وشمال وجنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى احتمال تكون الشبورة المائية بعد الأمطار الغزيرة، ما يقلل الرؤية على الطرق، خاصة في شمال القاهرة والمناطق الشمالية.

وأكدت أن الحالة الجوية لم يتم إطلاق أي اسم علمي لها، وأن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مجرد تسميات غير رسمية، مشيرةً إلى أن المنخفض الجوي الحالي سيؤثر أيضًا على دول الشام بشكل أكبر، مع هطول أمطار غزيرة هناك ابتداءً من يوم الخميس.

موعد بدء فصل الربيع 2026

وشددت "شاكر" على أن درجات الحرارة لم تصل لأدنى مستوياتها هذا الموسم، إذ سجل شهر يناير وفبراير ارتفاعًا عن المعدل الطبيعي بحوالي 6-7 درجات، ما أدى لتأخر الشتاء، وبالتالي سيكون بدء فصل الربيع المناخي متأخرًا عن التوقيت الفلكي 21 مارس.

واختتمت مدير مركز الاستشعار عن بعد، بالإشارة إلى أن التوزيعات الجوية الحالية هي توزيعات شتوية وليست ربيعية، كون المنخفض مصدره البحر المتوسط وليس البحر الأحمر، مؤكدة أن الأمطار والرياح الحالية جزء من نشاط منخفض شتوي قوي وليس منخفض فصل الربيع.

