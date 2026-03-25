كشفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، تفاصيل وملابسات واقعة إصابة 23 مواطنًا باشتباه تسمم غذائي بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة، وذلك عقب تناولهم وجبات سريعة من أحد المطاعم الشهيرة، ما أثار حالة من القلق بين أهالي المنطقة.

تفاصيل الواقعة وأعراض المصابين



وأوضح البيان أن مستشفى الداخلة العام استقبل، مساء أمس الثلاثاء، 23 حالة من مواطني قرى مركز الداخلة، ظهرت عليهم أعراض حادة يُشتبه في ارتباطها بالتسمم الغذائي، بعد تناول وجبات "شاورما وكريب".

وأشارت التقارير الطبية الأولية إلى أن المصابين عانوا من أعراض متشابهة، شملت القيء المستمر، والمغص المعوي الشديد، والإسهال، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وهي أعراض ترتبط عادة بحالات تلوث الغذاء.

تحرك سريع لفرق الطب الوقائي



وفور الإبلاغ عن الواقعة، تحركت فرق التدخل السريع التابعة لإدارة الطب الوقائي بمركز الداخلة، حيث جرى فحص الحالات ميدانيًا، وإجراء التقصي الوبائي اللازم داخل أماكن إقامتهم، للوقوف على أسباب الإصابة ومنع انتشار أي تداعيات محتملة.

رعاية طبية ومتابعة دقيقة للحالات



وأكدت مديرية الصحة أنه جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين داخل مستشفى الداخلة العام، مع سحب عينات لإجراء التحاليل المعملية الدقيقة، وإخضاع الحالات للملاحظة الطبية المستمرة.

وبحسب البيان، فقد تحسنت حالة عدد من المصابين وغادروا المستشفى صباح اليوم، فيما لا تزال باقي الحالات تتلقى العلاج حتى تمام التعافي، دون تسجيل أي حالات وفاة.

إجراءات قانونية وتحذيرات للمواطنين



وفي سياق متصل، تم إخطار مكتب هيئة سلامة الغذاء بمركز الداخلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة محل الواقعة، وفحص مدى التزامها باشتراطات السلامة الغذائية.

كما دعت مديرية الصحة المواطنين إلى ضرورة التأكد من نظافة أماكن إعداد الطعام، وتجنب تناول الوجبات من مصادر غير موثوقة، حفاظًا على الصحة العامة.

وأكدت الجهات الصحية أن الوضع تحت السيطرة الكاملة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وطمأنة المواطنين بشأن التعامل الفوري مع الواقعة.