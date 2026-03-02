إعلان

جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين (صور)

كتب : محمد الباريسي

11:28 م 02/03/2026 تعديل في 11:28 م
    المركز التكنولوجي بالديوان العام
    سير العمل بالمركز
    متابعة العمل
    جولة المحافظ داخل المركز

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، للاطلاع على آليات تقديم الخدمات الإلكترونية ومتابعة مستوى الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شرح مبسط عن عمل المركز

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من القائمين على المركز حول نظم العمل التكنولوجية المستخدمة لتسهيل إجراءات المواطنين، وتلقي الشكاوى والرد عليها بالتنسيق مع مركز الشكاوى التابع لرئاسة مجلس الوزراء. وأكد المحافظ على أهمية تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمة المدنية.

تعزيز التحول الرقمي

وأشار المحافظ إلى أن تطوير المركز التكنولوجي يأتي في إطار خطة الدولة لتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المواطنين، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

مشاركة القيادات التنفيذية

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة سير العمل عن قرب والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

