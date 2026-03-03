إعلان

إسرائيل: إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لدخول مساعدات غزة الثلاثاء

كتب : محمود الطوخي

01:08 ص 03/03/2026

معبر كرم أبو سالم

أعلنت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستعيد فتح "معبر كرم أبو سالم" اعتبارا من يوم الثلاثاء، بهدف استئناف الدخول التدريجي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

قرار تشغيل معبر كرم أبو سالم

وأكدت وكالة "رويترز" البريطانية، أن قرار إعادة فتح "معبر كرم أبو سالم" جاء لإتاحة المجال أمام الإمدادات الضرورية للوصول إلى السكان، وفقا لما أوضحته هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوغات".

وأشارت الهيئة، إلى أن هذا الإجراء اتُّخذ وفقا لتقييم أمني أجرته السلطات المختصة لضمان سلامة العمليات الميدانية وتأمين دخول الشاحنات.

خلفية إغلاق معبر كرم أبو سالم

وكانت الهيئة أعلنت يوم السبت الماضي، إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما في ذلك "معبر كرم أبو سالم"، بالتزامن مع بدء القوات الإسرائيلية والأمريكية تنفيذ هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران.

ويأتي التوجه الحالي لإعادة العمل في المنشأة الحدودية لينهي فترة التوقف التي تزامنت مع ذروة التصعيد العسكري في المنطقة، مما يسمح بعودة تدفق الشاحنات الإغاثية بشكل منظم وتدريجي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع.

