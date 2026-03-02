إعلان

مصرع سيدة في انهيار سقف بئر صرف صحي داخل منزلها بأسيوط

كتب : محمود عجمي

11:08 م 02/03/2026 تعديل في 11:08 م

جثة - أرشيفية

لقيت سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا مصرعها، اليوم الإثنين، إثر انهيار سقف بئر صرف صحي داخل منزلها بمنطقة الشيخ الأربعين في حي غرب مدينة أسيوط.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا من اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، يفيد بانهيار سقف بئر صرف صحي داخل منزل بالحي الغربي. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

استخراج الجثمان ونقله للمشرحة

أسفرت المعاينة عن وفاة السيدة "فوزية ص. أ"، وتم استخراج جثمانها من داخل البئر ونقله إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحديد أسباب انهيار البئر، وضمان سلامة المنازل المجاورة لمنع تكرار الحوادث.

محافظة أسيوط أسيوط حي غرب أسيوط بئر صرف صحي مستشفى الإيمان العام

