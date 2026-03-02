شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة حملة مكبرة لضبط الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، لتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق، بالتوازي مع متابعة أعمال رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

مشاركة قيادات تنفيذية ورقابية

قاد الحملة الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، بمشاركة الدكتورة سلوى أبو العينين، والعميد محمود فيصل، مدير شرطة المرافق، والدكتور هاني شمس، مدير مديرية الطب البيطري، ويمثلهم معاونوه، بالإضافة إلى يوسف محمد، مدير جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، وخالد منصور، مدير التحريات بالجهاز، فضلاً عن ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء الحملة التموينية، وبمرافقة الأجهزة التنفيذية بالحي.

ضبط سجائر مهربة بمنطقة بيجام

أسفرت الحملة عن ضبط كشك سجائر بمنطقة بيجام لحيازته كميات من السجائر المهربة ومجهولة المصدر دون فواتير، وتم تحرير محضر جنحة حيازة سلع مهربة، مع التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحفظ على لحوم غير صالحة للاستهلاك

وفي قطاع المواد الغذائية، تمكنت الحملة من ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق، وتم تحرير المحاضر اللازمة للتحفظ عليها، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

تم تحرير 3 محاضر مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار شملت أنشطة متنوعة، بينها محل أدوات صحية، ومطعم كبابجي، ومخبز سياحي، ضمن جهود إحكام الرقابة على الالتزام بالأسعار المقررة.

متابعة رفع الإشغالات وإزالة التعديات

تابعت الحملة أعمال رفع وإزالة التعديات من أمام المحال التجارية بشارع 135 ومنطقة بيجام، مع التشديد على استمرار المرور الدوري لمنع عودة المخالفات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

تأكيد استمرار الحملات اليومية

أكد محافظ القليوبية استمرار الحملات بشكل يومي ومكثف في كافة الأحياء لضبط الأسواق ومتابعة رفع الإشغالات والتصدي لأي تجاوزات، مشددًا على تطبيق القانون بكل حسم حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم.