قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الاثنين، إن السلطات الإيرانية أعلنت إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، متوعدة بمهاجمة السفن التي تحاول العبور.

وكان الحرس الثوري الإيراني فرض قيودا على حركة الشحن عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية بعد ضربات إسرائيلية وأمريكية واسعة النطاق على إيران، مساء السبت.

وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن السفن تلقت رسائل لاسلكية تدعوهم بعدم العبور من المضيق، مضيفة أنه تم توجيه تعليمات لطواقم السفن بوقف محركاتها والاستعداد لعمليات صعود محتملة على متنها.

ويُعد مضيق هرمز أحد الطرق المهمة على مستوى العالم في تجارة الطاقة العالمية ومرور الحاويات والناقلات.

وتمر نحو خمس شحنات عالمية من النفط عبر المضيق يوميا. وقد يرفع أي تعطل في حركة المضيق أسعار الطاقة ويحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.