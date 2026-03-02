إعلان

إيران تغلق مضيق هرمز وتتوعد باستهداف السفن

كتب : محمود الطوخي

10:38 م 02/03/2026

إيران تغلق مضيق هرمز وتتوعد باستهداف السفن - ارشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الاثنين، إن السلطات الإيرانية أعلنت إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، متوعدة بمهاجمة السفن التي تحاول العبور.

وكان الحرس الثوري الإيراني فرض قيودا على حركة الشحن عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية بعد ضربات إسرائيلية وأمريكية واسعة النطاق على إيران، مساء السبت.

وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن السفن تلقت رسائل لاسلكية تدعوهم بعدم العبور من المضيق، مضيفة أنه تم توجيه تعليمات لطواقم السفن بوقف محركاتها والاستعداد لعمليات صعود محتملة على متنها.

ويُعد مضيق هرمز أحد الطرق المهمة على مستوى العالم في تجارة الطاقة العالمية ومرور الحاويات والناقلات.

وتمر نحو خمس شحنات عالمية من النفط عبر المضيق يوميا. وقد يرفع أي تعطل في حركة المضيق أسعار الطاقة ويحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
نصائح طبية

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية
حوادث وقضايا

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)
الصادرات الزراعية الطازجة وحركة الطيران.. قرارت حكومية عاجلة بسبب الحرب
أخبار مصر

الصادرات الزراعية الطازجة وحركة الطيران.. قرارت حكومية عاجلة بسبب الحرب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان