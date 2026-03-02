إعلان

استجابة لما نشره "مصراوي".. دعم عاجل لحالة أحمد مدني بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

10:51 م 02/03/2026
  • عرض 2 صورة
    أحمد المدني ضحية حادث البيارة

وجّه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، بتقديم دعم مادي عاجل للشاب أحمد مدني، استجابة لما نشره موقع "مصراوي" حول حالته الصحية الحرجة وظروف أسرته المعيشية الصعبة.

كما كلف المحافظ الجهات المعنية بمتابعة حالته الطبية بشكل فوري لضمان تقديم الرعاية اللازمة.

صرف دعم مالي ومساعدات غذائية

قررت المحافظة صرف مبلغ 5000 جنيه لدعم أسرة أحمد مدني، إلى جانب توفير كراتين مواد غذائية، في إطار الحرص على مساندة الحالات الإنسانية الأولى بالرعاية ومواجهة الأعباء المعيشية.

متابعة طبية عاجلة وإجراء قسطرة

يخضع أحمد مدني حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى أشمون تمهيدًا لإجراء قسطرة قلبية، مع متابعة مستمرة لحالته الصحية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بسرعة التدخل وتقديم الرعاية الطبية المناسبة.

خلفية الحالة

وكان موقع "مصراوي" قد نشر تفاصيل معاناة الشاب أحمد مدني، الذي يحتاج إلى تدخل طبي عاجل، وسط ظروف أسرية صعبة تمنعه من تغطية تكاليف العلاج، ما أثار تفاعلًا واسعًا ومطالبات عاجلة لإنقاذه.

وأكد محافظ المنوفية استمرار متابعة الحالة حتى استقرارها، مشددًا على أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الحالات الإنسانية وتلبية نداءات الاستغاثة التي تصل عبر وسائل الإعلام.

