قال الإعلامي توفيق عكاشة أن ما تشهده إيران حاليًا لا يتجاوز كونه «صناعة مسرحيات»، مؤكدًا أن إيران تُعد دولة مصدّرة للإرهاب منذ زمن بعيد، ومشيرًا إلى تورطها – بحسب وصفه – في اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، لافتًا إلى أنها خلدت اسم منفذ الاغتيال بإطلاقه على أحد أكبر شوارع طهران.

وأوضح عكاشة، أن إيران تسعى إلى إحداث وقيعة بين مصر ودول الخليج، مؤكدًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن يومًا ضد مصر أو سعت للإضرار بمصالحها، مشددًا على أن الدعم الذي قُدم في بعض الملفات الإقليمية لم يكن موجّهًا ضد مصر.

وأضاف أن الإمارات كانت ولا تزال الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب مصر وقدمت لها الدعم المستمر، ردًا على مزاعم تشكك في مواقفها تجاه القاهرة.

وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري، أكد عكاشة أنه لن تكون هناك ضربة نووية في الوقت الراهن، موضحًا أن الحديث عن هذا السيناريو غير مطروح في المرحلة الأولى، التي تستهدف – بحسب وصفه – إسقاط النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن توسع الحرب شمالًا هو الشرط الوحيد لمثل هذا الاحتمال.

وأشار إلى أن الدولة التالية بعد إيران هي العراق، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستشهد ما وصفه بتطهير العراق من الميليشيات الداعشية والشيعية.

واختتم عكاشة تصريحاته بالتأكيد على أن مسار الحرب في المنطقة سينتهي عند ليبيا، وفق رؤيته وتحليلاته.

