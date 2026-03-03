(أ ش أ)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، تدمير وإسقاط 70 صاروخاً و76 طائرة مسيرة، وقد خلّف هذا العدوان الغاشم المستمر أضراراً مادية في الممتلكات المدنية وفي البنية التحتية.

وأكدت القيادة العامة البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- أن كافة المنظومات في حالة الجاهزية القصوى لضمان التصدي الفوري والحاسم لأي تهديد.

وشددت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن شن الاعتداءات العشوائية والمفرطة للصواريخ والمسيّرات في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ويضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والأخلاقيات الإنسانية.

وأكدت المملكة على احتفاظها بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها.

وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تصوير العمليات العسكرية وتناقل الشائعات والابتعاد التام عن المواقع المتضررة.