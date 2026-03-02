إعلان

محافظ الإسكندرية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:45 م 02/03/2026 تعديل في 10:45 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ الإسكندرية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة (1)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الإسكندرية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة (4)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الإسكندرية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، لبحث سبل التعاون المشترك.

الدور الوطني للصحافة

وثمن المحافظ الدور الوطني والتوعوي الذي تقوم به الهيئة الوطنية للصحافة، في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة إعلامية قوية وفعّالة تتماشى مع رؤية مصر 2030، واستراتيجيتها نحو التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر المعرفة بين المواطنين، من خلال تسليط الضوء على القضايا التي تمس الصالح العام، وتوضيح الحقائق، ومنع انتشار الشائعات، فضلًا عن إبراز المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع وعي المواطنين

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجي، أن المرحلة الراهنة تستلزم تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الصحفية، بهدف رفع وعي المواطنين بما يدور حولهم، وتقديم المعلومات الصحيحة عن جهود الدولة وخدماتها، لتوفير حياة كريمة وحماية المواطنين من المعلومات المضللة.

الحضور

حضر اللقاء كل من: علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، وطارق لطفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية الهيئة الوطنية للصحافة صحف الأهرام صحف الأخبار التعاون الصحفي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
شئون عربية و دولية

بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
نصائح طبية

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
إيران تغلق مضيق هرمز وتتوعد باستهداف السفن
شئون عربية و دولية

إيران تغلق مضيق هرمز وتتوعد باستهداف السفن
صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
زووم

صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية
حوادث وقضايا

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان