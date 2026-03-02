استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، لبحث سبل التعاون المشترك.

الدور الوطني للصحافة

وثمن المحافظ الدور الوطني والتوعوي الذي تقوم به الهيئة الوطنية للصحافة، في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة إعلامية قوية وفعّالة تتماشى مع رؤية مصر 2030، واستراتيجيتها نحو التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر المعرفة بين المواطنين، من خلال تسليط الضوء على القضايا التي تمس الصالح العام، وتوضيح الحقائق، ومنع انتشار الشائعات، فضلًا عن إبراز المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع وعي المواطنين

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجي، أن المرحلة الراهنة تستلزم تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الصحفية، بهدف رفع وعي المواطنين بما يدور حولهم، وتقديم المعلومات الصحيحة عن جهود الدولة وخدماتها، لتوفير حياة كريمة وحماية المواطنين من المعلومات المضللة.

الحضور

حضر اللقاء كل من: علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، وطارق لطفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية.