ضمن برنامج "المرأة تقود".. محافظ جنوب سيناء يُكرم 49 متدربة (صور)

كتب : مصراوي

11:45 م 02/03/2026
    حفل التكريم
    المحافظ يشيد بدو الأكاديمة
    جزء من الاجتماع
    حسور الحفل
    المرأة تقود

شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، حفل تخريج 49 متدربة يمثلن مختلف القطاعات ضمن الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود".

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس حافظ، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

تدريب مكثف للنساء السيناويات

اجتازت المتدربات البرنامج التدريبي المكثف الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود" في المحافظات المصرية، بهدف إعداد القيادات النسائية وتعزيز مشاركتهن في مواقع صنع القرار.

المرأة شريك أساسي في التنمية

أكد المحافظ أن تخريج دفعة جديدة من المتدربات يعكس إيمان الدولة العميق بدور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن المرأة السيناوية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في القيادة واتخاذ القرار.

تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

وأضاف المحافظ أن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص الدولة على إتاحة الفرص أمام الكفاءات النسائية لتولي المناصب القيادية والمشاركة الفاعلة في سوق العمل.

كما أوضح المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم وتأهيل الكوادر النسائية، والاستفادة من الخبرات والمهارات المكتسبة خلال البرنامج لتطوير الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إعداد القيادات الشابة

أشاد المحافظ بالدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد القيادات الشابة على أسس علمية وعملية حديثة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وبناء الجمهورية الجديدة.

تسليم شهادات التقدير

اختُتم الحفل بتسليم شهادات التخرج للمتدربات في أجواء احتفالية عكست روح الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجاز جديد في مسيرة تمكين المرأة بجنوب سيناء.

جنوب سيناء حفل الأكاديمية المرأة تقود

