"نزلت باللغة العبرانية".. توفيق عكاشة: التوراة ليست محرفة

كتب : أحمد العش

12:50 ص 03/03/2026 تعديل في 01:05 ص

حياة الدرديري تستضيف توفيق عكاشة

قال الإعلامي توفيق عكاشة أن التوراة ليست محرفة، موضحًا أن التلمود يختلف عن التوراة التي كُتبت باللغة العبرانية ونزلت على الأنبياء بهذه اللغة، مشددًا أن التوراة لم تكن شريعة النبي موسى وحده، وإنما تمثل شريعة متكاملة تضم خمسة أسفار أساسية، إلى جانب أقسام أخرى تحكي قصص الأنبياء.

وأشار "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامية حياة الدرديري، في بث مباشر على صفحات مصراوي في برنامج "حكايات حياة"، إلى أن التوراة تناولت ذكر عدد من الأنبياء الذين لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم، مؤكدًا أن اختلاف الروايات الدينية لا ينفي الأصل التاريخي للنصوص، وإنما يعكس تنوع مصادرها وسياقاتها، مشددًا على أهمية قراءة النصوص الدينية في إطارها اللغوي والتاريخي لفهمها بشكل علمي ومنهجي.

وشدد عكاشة، في ختام تصريحاته، على أن الجهل شيء صعب ومتعب لصاحبه ولمن حوله، وأنه يجب على كل شخص منا أن يدرس ويتعلم قبل أن يتحدث ويلقي الاتهامات.

