إعلان

تحرير 337 محضرًا تموينيًا وضبط مخالفات بالأسواق في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

11:15 م 02/03/2026

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد (2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد سلسلة حملات تفتيشية مكثفة استهدفت المخابز والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 337 محضراً لمخالفات تموينية بحق المنشآت غير الملتزمة بالضوابط الرسمية.

تفاصيل المحاضر والرقابة على الأسواق

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن نتائج الحملات التفتيشية خلال الشهر الماضي بلغت 337 محضراً.

وأضافت وكيل الوزارة أن المفتشين حرروا 270 محضراً في أسواق الجملة والتجزئة، شملت مخالفات الأسعار وعدم الإعلان عنها، وبيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

وأكدت وكيل الوزارة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات لضمان انضباط السوق وحماية حقوق المواطنين.

ضبط منظومة رغيف الخبز المدعم

فيما يخص قطاع المخابز، أشارت وكيل الوزارة إلى تحرير 67 محضراً لمخالفات متنوعة، أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة، وغياب الشهادات الصحية، وعدم نظافة أدوات العجين.

وشددت وكيلة الوزارة على أن الحملات تستهدف الحفاظ على جودة رغيف الخبز المدعم، وأن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب بحصص الدقيق أو انتقاص من حق المواطن. وأضافت أن الرقابة تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الأداء داخل المخابز البلدية وليس العقاب فقط.

إجراءات رادعة ودعوة للمشاركة المجتمعية

أوضحت الدكتورة سلوى مصطفى أن جميع المحاضر تم إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكدة استمرار البرنامج الرقابي في جميع مراكز المحافظة.

ودعت المواطنين إلى المشاركة في الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أثناء صرف رغيف الخبز المدعم، لضمان استقرار منظومة التموين ومكافحة كافة أشكال التلاعب بالسلع الاستراتيجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد جودة رغيف الخبز مديرية التموين والتجارة رغيف الخبز المدعم حملات تفتيشية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
نصائح طبية

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)
صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
زووم

صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
تامر حسين وعمرو مصطفى.. عمرو دياب يستضيف نجوم الموسيقى في حفل إفطار رمضان
دراما و تليفزيون

تامر حسين وعمرو مصطفى.. عمرو دياب يستضيف نجوم الموسيقى في حفل إفطار رمضان
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان