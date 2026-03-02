شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد سلسلة حملات تفتيشية مكثفة استهدفت المخابز والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 337 محضراً لمخالفات تموينية بحق المنشآت غير الملتزمة بالضوابط الرسمية.

تفاصيل المحاضر والرقابة على الأسواق

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن نتائج الحملات التفتيشية خلال الشهر الماضي بلغت 337 محضراً.

وأضافت وكيل الوزارة أن المفتشين حرروا 270 محضراً في أسواق الجملة والتجزئة، شملت مخالفات الأسعار وعدم الإعلان عنها، وبيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

وأكدت وكيل الوزارة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات لضمان انضباط السوق وحماية حقوق المواطنين.

ضبط منظومة رغيف الخبز المدعم

فيما يخص قطاع المخابز، أشارت وكيل الوزارة إلى تحرير 67 محضراً لمخالفات متنوعة، أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة، وغياب الشهادات الصحية، وعدم نظافة أدوات العجين.

وشددت وكيلة الوزارة على أن الحملات تستهدف الحفاظ على جودة رغيف الخبز المدعم، وأن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب بحصص الدقيق أو انتقاص من حق المواطن. وأضافت أن الرقابة تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الأداء داخل المخابز البلدية وليس العقاب فقط.

إجراءات رادعة ودعوة للمشاركة المجتمعية

أوضحت الدكتورة سلوى مصطفى أن جميع المحاضر تم إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكدة استمرار البرنامج الرقابي في جميع مراكز المحافظة.

ودعت المواطنين إلى المشاركة في الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أثناء صرف رغيف الخبز المدعم، لضمان استقرار منظومة التموين ومكافحة كافة أشكال التلاعب بالسلع الاستراتيجية.