البيت الأبيض يقدّم مذكرة إلى الكونجرس بشأن العملية العسكرية في إيران

كتب : مصراوي

01:11 ص 03/03/2026

البيت الأبيض

وكالات

أفاد البيت الأبيض في مذكرة قدمها إلى المشرعين الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، أن العملية العسكرية تهدف إلى إنهاء تهديد وكلاء إيران.

وأوضح البيت الأبيض في المذكرة أن من بين أهداف الحرب على إيران إبادة البحرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هناك أربعة أهداف للحرب من بينها تدمير صناعة الصواريخ الإيرانية.

وأضاف البيت الأبيض أن واشنطن تمتلك أكبر مخزون ذخيرة في العالم لضمان نجاح العملية ضد إيران.

وأكد البيت الأبيض أن الضربات الافتتاحية للهجوم على إيران أسفرت عن تصفية 49 من قادة النظام الإيراني، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وذكر البيت الأبيض أن العملية العسكرية تهدف إلى إنهاء تهديد وكلاء إيران لاستقرار المنطقة والعالم.

