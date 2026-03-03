إعلان

إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميني باص بطريق الإسماعيلية - السويس

كتب : أميرة يوسف

12:48 ص 03/03/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

شهد طريق الإسماعيلية – السويس في اتجاه السويس، أمام محطة مصر للبترول بعد كافتريا الشلوفة، حادث انقلاب ميني باص يحمل لوحات رقم «ص د ل 2875»، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة دون وقوع وفيات.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية بإقليم القناة البلاغ، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبدأت الفرق في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

نقل 8 مصابين إلى المجمع الطبي

أسفر الحادث عن 13 مصابًا بإصابات مصنفة أولوية ثانية وثالثة، حيث تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى المجمع الطبي بالسويس لتلقي العلاج اللازم، فيما رفض 5 مصابين النقل بعد استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعافات بموقع الحادث.

بيانات المصابين وإصاباتهم

أصيب أحمد محمود السيد، 24 عامًا، ومقيم بمنطقة الأربعين في السويس، باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وتم نقله للمستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية.

كما تعرض أحمد محمد كمال، 23 عامًا، من محافظة بورسعيد، لسحجات وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة الحادث.

وأصيبت منيار حافظ محمود إبراهيم، 21 عامًا، من منطقة السلام بالإسماعيلية، بجروح قطعية في الذراعين وسحجات وكدمات متفرقة، وتم التعامل الطبي معها فور وصولها المستشفى.

فيما أصيب زياد حافظ محمود إبراهيم، 14 عامًا، من حي السلام بالإسماعيلية، بسحجات وكدمات بالجسم.

وسُجلت من بين الإصابات حالة نادين مصطفى السيد، 21 عامًا، من الإسماعيلية غرب، باشتباه كسر في العمود الفقري، إلى جانب سحجات وكدمات وجروح متفرقة، وتخضع للفحوصات الدقيقة داخل المستشفى.

كما أصيب خالد أحمد محمود، 17 عامًا، من الإسماعيلية، بسحجات وكدمات، بينما تعرض سيف الدين أحمد محمد عبدالحكم، 17 عامًا، من مساكن الضباط بالإسماعيلية، لاشتباه خلع في الكتف الأيمن.

وأصيب كرولوس شريف باستا، 20 عامًا، من حي السلام بالإسماعيلية، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

لا وفيات وجارٍ استكمال الإجراءات

وأكدت البيانات الأولية عدم وجود أي حالات وفاة، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، مع استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل مستشفى المجمع الطبي بالسويس.

