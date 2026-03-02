الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفاصيل الحادث

أصيب 5 أطفال، مساء اليوم الإثنين، بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم مشروب طاقة داخل منزلهم بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد أولياء الأمور أن حالة الأطفال وصلت إلى درجة خطورة، ما استدعى التدخل الطبي الفوري.

بلاغ للنجدة وتحرك أمني

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول الأطفال المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وبناءً على ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.

أسماء الأطفال المصابين وحالتهم

وأوضحت البيانات أن الأطفال المصابون هم: حذيف عبد الرحمن فتحي (عامان)، وشقيقته سارة (4 أعوام)، وآدم دياب محمود (6 أعوام)، وشقيقته بشرى دياب محمود (3 أعوام)، وشقيقهما محمود دياب (10 أعوام).

ووفق أقوال أولياء أمورهم في بلاغهم بمستشفى الفرافرة المركزي، تعرضوا لحالة تسمم غذائي عقب تناول مشروب الطاقة في منزلهم بقرية اللواء صبيح، وكانت حالتهم الصحية سيئة.

علاج عاجل وإجراءات قانونية

تم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم.

كما حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات تناول مشروب الطاقة وتحديد المسؤوليات.

مخاطر مشروبات الطاقة على الأطفال

تحذر جهات علمية وطبية من إعطاء الأطفال مشروبات الطاقة لاحتوائها على مستويات عالية من الكافيين والسكر والمنبهات، ما قد يؤدي إلى اضطراب ضربات القلب، الأرق، العصبية، ومضاعفات تستدعي التدخل الطبي العاجل.

وتؤكد الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن مشروبات الطاقة غير مناسبة للأطفال والمراهقين، فيما تشير الدراسات الطبية إلى مخاطر صحية كبيرة مرتبطة باستهلاكها في سن مبكرة.