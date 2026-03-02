إعلان

9 مصابين في تصادم ميكروباص وربع نقل على الطريق الزراعي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

02:19 م 02/03/2026

جانب من .الحادث

أُصيب 9 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، أمام قرية بني يحيى التابعة لمركز القوصية، على الطريق الزراعي بمحافظة أسيوط.

إخطار أمني وانتقال القوات

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه. وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث يرافقها عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

نتائج الفحص وحصر المصابين

وبالفحص والمعاينة، تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة، وهم:أحمد ع. ع. – 56 سنة – اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعلي أ. ر. – 32 سنة – ألم بالظهر، وسجدة س. س. – 39 سنة – اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وصفاء م. م.– 47 سنة – كدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة ع. ع. – 40 سنة – اشتباه كسر بالساق اليسرى.

كما أصيب شخص مجهول الهوية– نحو 40 سنة – في حالة غيبوبة، وشاهد خ. م. – 30 سنة – اشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد ع. م. – 50 سنة – اشتباه كسر بالساق اليمنى، وعيسى س. م.– 40 سنة – اشتباه كسر بالساق اليمنى

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أسيوط حادث أسيوط ميكروباص حادث الطريق الزراعي قرية بني يحيى مركز القوصية إسعاف أسيوط مدير أمن أسيوط

