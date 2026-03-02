في ذكرى العاشر من رمضان.. اكتمال المحور الرابع لربط ضفتي القناة بالإسماعيلية

ضربت نوة السلوم سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، بأمطار خفيفة يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

سرعة الرياح 21 كم

وسجلت درجات الحرارة على المدينة الساحلية 16 درجة مئوية للعظمى و14 درجة للصغرى، فيما بلغت سرعة الرياح 21 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 59% ما زاد الشعور ببرودة الطقس.

نشر سيارات الصرف الصحي

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجة الاستعداد، ونشرت معدات وسيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف الشوارع والميادين، لضمان استمرار حركة المرور.

انتظام الملاحة بميناء الإسكندرية

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.