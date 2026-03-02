إعلان

بالصور- كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بطريق سبك الضحاك بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:29 م 02/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كسر خط مياه قطره 8 بوصة بالمنوفية
  • عرض 3 صورة
    رئاسة مدينة الباجور تتابع أعمال الصيانة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فوجئ أهالي قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، بوقوع كسر مفاجئ بخط مياه قطره 8 بوصة بطريق سبك- الباجور، وعلى الفور أبلغ الأهالي الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم، واستجابت رئاسة المدينة لضمان انتظام ضخ المياه للمنازل وعدم تأثر المواطنين بالخدمة.

رصد الكسر والتحرك الفوري

وجه فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور بالتعامل العاجل مع البلاغ، بعدما رصدت الوحدة المحلية بسبك الضحاك كسرًا بالخط الرئيسي المار بالطريق، ما أدى إلى تعطل تدفق المياه بعدد من المناطق.

استدعاء شبكة المياه وبدء الإصلاح

استدعت الوحدة المحلية على الفور فرق شركة المياه، وبدأت تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة بشكل عاجل، للحفاظ على انتظام الخدمة ومنع تفاقم المشكلة.

إشراف ميداني

أشرف عماد الباجوري رئيس الوحدة المحلية بسبك الصخاك على أعمال المتابعة الميدانية، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سبك الضحاك كسر خط مياه عمرو الغريب المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
أخبار المحافظات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة
شئون عربية و دولية

الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة
سحر وشعوذة على الفيس.. نهاية "دجال كرموز" في قبضة مباحث الآداب
حوادث وقضايا

سحر وشعوذة على الفيس.. نهاية "دجال كرموز" في قبضة مباحث الآداب

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
أخبار و تقارير

واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية