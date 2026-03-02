بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور

فوجئ أهالي قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، بوقوع كسر مفاجئ بخط مياه قطره 8 بوصة بطريق سبك- الباجور، وعلى الفور أبلغ الأهالي الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم، واستجابت رئاسة المدينة لضمان انتظام ضخ المياه للمنازل وعدم تأثر المواطنين بالخدمة.

رصد الكسر والتحرك الفوري

وجه فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور بالتعامل العاجل مع البلاغ، بعدما رصدت الوحدة المحلية بسبك الضحاك كسرًا بالخط الرئيسي المار بالطريق، ما أدى إلى تعطل تدفق المياه بعدد من المناطق.

استدعاء شبكة المياه وبدء الإصلاح

استدعت الوحدة المحلية على الفور فرق شركة المياه، وبدأت تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة بشكل عاجل، للحفاظ على انتظام الخدمة ومنع تفاقم المشكلة.

إشراف ميداني

أشرف عماد الباجوري رئيس الوحدة المحلية بسبك الصخاك على أعمال المتابعة الميدانية، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه للمواطنين في أقرب وقت ممكن.