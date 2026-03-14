تقدم اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بالشكر والتقدير للقائمين على تنظيم الإفطار الجماعي الذي نظمته مجموعة من الشباب بمدينة الطور، والذي جمع القيادات التنفيذية، وممثلي رجال الدين المسيحي، وأهالي المدينة على مائدة واحدة، في أجواء تسودها المحبة والود والتعاون.

وأشار المحافظ إلى أن تنظيم الإفطار هذا العام، بعد انقطاعه لسنوات، شهد حضورًا كبيرًا من أهالي طور سيناء، في مشهد يعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء المدينة، مؤكدًا أن هذه الفعالية تعبر عن قيم التعايش والتآخي التي تميز المجتمع السيناوي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

دعم المحافظة لمبادرة الإفطار الجماعي

وأكد محافظ جنوب سيناء على دعم المحافظة الكامل لهذه المبادرة سنويًا، والمساهمة في التنظيم لضمان خروج الحدث في أبهى صورة خلال العام القادم، والمنافسة على أطول مائدة إفطار، بما يعزز الروابط الاجتماعية بين المواطنين.

أجواء مبهجة للفعالية

وشهد الإفطار الجماعي حضور مئات الأسر، وسط أجواء مبهجة تضمنت عروض تنورة، وتعليق البالونات، مع مشاركة جميع فئات المجتمع، ما أسهم في تعزيز روح الوحدة الوطنية والتكاتف الاجتماعي بين أبناء المدينة.