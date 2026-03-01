إعلان

ترامب: العملية الأمريكية تسير قبل الموعد المحدد

كتب : مصراوي

06:22 م 01/03/2026

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العملية الأمريكية في إيران تسير "قبل الموعد المحدد".

وأضاف ترامب خلال حديثه لقناة سي إن بي سي قائلًا: "إن النظام الإيراني عنيف للغاية، بل من أكثر الأنظمة عنفاً في التاريخ. نحن نقوم بعملنا ليس فقط من أجل أنفسنا، بل من أجل العالم أجمع. وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد".

وتابع ترامب: "الأمور تتطور بطريقة إيجابية للغاية في الوقت الحالي، بطريقة إيجابية للغاية".

وفي وقت سابق من اليوم، هدد ترامب ، إيران بالرد عليها بقوة غير مسبوقة، إذا واصلت هجماتها في المنطقة.

