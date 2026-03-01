تابعت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال جولة تفقدية موسعة أجرتها اليوم الأحد، الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات الجارية بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، والمقامة بمقر مديرية التربية والتعليم السابق بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ودعم الطلاب النابغين.

جدول زمني مشدد لدخول الخدمة

رافق المحافظ خلال الجولة السيد محمد كجك، نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة؛ حيث جرى الاطلاع على نسب التنفيذ الفكرية والإنشائية للمباني التعليمية، بالإضافة إلى مباني الإقامة الملحقة المخصصة للطلاب.

وشددت المحافظ على ضرورة الالتزام الصارم بالخطة الزمنية الموضوعة، لضمان الانتهاء من المشروع بالكامل في شهر أغسطس المقبل، تمهيداً لدخول المدرسة الخدمة الفعلية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي القادم.

توسعات مستقبلية بمركز الداخلة

وجّهت المحافظ بدراسة مدى إمكانية إنشاء فرع آخر لمدرسة المتفوقين بمركز الداخلة، لخدمة طلاب المراكز المجاورة وتوفير مشقة الانتقال عليهم.

كما كلّفت هيئة الأبنية التعليمية بضرورة عرض الموقف التفصيلي للمدارس التي تعاني من كثافات طلابية مرتفعة، وذلك بهدف إدراجها ضمن خطة التوسعات العاجلة، وجرى التوجيه بإنشاء مباني ملحقة بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مدارس المتفوقين في مصر

تعد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) طفرة في التعليم المصري، حيث بدأت التجربة في عام 2011 بمدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، بدعم من المعونة الأمريكية، لتقديم تعليم يعتمد على البحث العلمي وحل المشكلات بدلاً من التلقين.

وتهدف الدولة من خلال التوسع في هذه المدارس بالمحافظات النائية مثل الوادي الجديد إلى إعداد جيل من المبتكرين القادرين على المنافسة عالمياً، حيث جرى تجهيز هذه المدارس بمعامل متطورة ومساكن مجهزة للطلاب، نظراً لطبيعتها الداخلية التي تجمع النابغين من مختلف المراكز والقرى.