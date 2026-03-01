إعلان

إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بأسيوط

كتب : محمود عجمي

05:31 م 01/03/2026 تعديل في 05:31 م

جانب من الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في انهيار جزئي لمنزل بقرية عرب الشنايلة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة عن وقوع الانهيار ووجود مصابين في الحادث.

تفاصيل المعاينة وأسباب الانهيار

انتقلت على الفور قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ إلى موقع الحادث. وأوضحت المعاينة أن المنزل ملك المدعو «جودة ثابت لوقا»، مكوَّن من طابق أرضي وآخر علوي، مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالجريد والأفلاق، وأن الانهيار وقع بالجزء الخلفي نتيجة قدم المبنى وتهالكه.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «منيرة مرجان سعيد» (60 عامًا) بكدمات متفرقة، و«سماح ممدوح رياض» (27 عامًا) بحالة اختناق، و«جومانه هاني جودة» (8 سنوات) بكدمات، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط محافظة أسيوط انهيار منزل مركز أبنوب عرب الشنايلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامز جلال يتغزل في جمال يارا السكري في مقدمة "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

رامز جلال يتغزل في جمال يارا السكري في مقدمة "رامز ليفل الوحش"
البورصة المصرية تُعلن بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية
اقتصاد

البورصة المصرية تُعلن بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية
بسبب الحرب.. توقف عشرات ناقلات النفط والغاز على جانبي مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بسبب الحرب.. توقف عشرات ناقلات النفط والغاز على جانبي مضيق هرمز
رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
أخبار مصر

رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران