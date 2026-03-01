أُصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في انهيار جزئي لمنزل بقرية عرب الشنايلة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة عن وقوع الانهيار ووجود مصابين في الحادث.

تفاصيل المعاينة وأسباب الانهيار

انتقلت على الفور قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ إلى موقع الحادث. وأوضحت المعاينة أن المنزل ملك المدعو «جودة ثابت لوقا»، مكوَّن من طابق أرضي وآخر علوي، مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالجريد والأفلاق، وأن الانهيار وقع بالجزء الخلفي نتيجة قدم المبنى وتهالكه.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «منيرة مرجان سعيد» (60 عامًا) بكدمات متفرقة، و«سماح ممدوح رياض» (27 عامًا) بحالة اختناق، و«جومانه هاني جودة» (8 سنوات) بكدمات، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.