المفوضية الأوروبية: هناك خطر حقيقي لمزيد من التصعيد

كتب : مصراوي

06:19 م 01/03/2026

أورسولا فون دير لاين

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم، إن هناك "خطرًا حقيقيًا لمزيد من التصعيد" حيث شنت إيران وإسرائيل ضربات جديدة في أعقاب مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأضافت فون دير لاين على منصة "إكس" تويتر سابقًا، "إن خطر التصعيد الإضافي حقيقي. ولهذا السبب هناك حاجة ماسة إلى انتقال موثوق في إيران، انتقال يعيد الاستقرار ويمهد الطريق لحل دائم".

ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبي إنها تحدثت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت متحدثة عن مكالمتها مع أمير قطر: "ناقشنا تداعيات الضربات الإيرانية المتهورة والعشوائية على البلاد.

وفي ظل الاضطرابات العميقة التي تشهدها المنطقة، يمكن لقطر أن تعتمد على تضامن أوروبي قوي".

