البورصة المصرية تُعلن بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية

أعلن اسلام عزام رئيس البورصة المصرية بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية، خلال مؤتمر موسع عقد بمقر البورصة، وبمشاركة محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية زووم وبحضور محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أحمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد صبري نائب رئيس البورصة.

وأوضح رئيس البورصة في كلمته الافتتاحية أن اختيار توقيت الإطلاق جاء متسقًا مع الدورة الزمنية المعتادة لبدء الأنشطة الجديدة في مطلع الشهر، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التنفيذ خلال هذا التوقيت كان سيتم تأجيل الإطلاق إلى شهر يونيو المقبل

وأضاف عزام، أن بدء تداول سوق المشتقات المالية يستهدف مرحلته الأولى تداول العقود المستقبلية على مؤشر EGX30 بآجال 3 و6 أشهر، مع خطة للتوسع لاحقاً بإضافة مشتقات على مؤشر EGX70 ثم عقود مستقبلية على الأسهم وفق مستويات الجاهزية الفنية والتشغيلية ويتم هذا عبر أنظمة تكنولوجية متكاملة تشمل نظام التداول ونظام التسويات، تم تطويرهما ذاتياً بنسبة 100%، بما يعكس الاستقلالية التقنية الكاملة للبورصة في إدارة وتشغيل بنيتها التحتية.

وأكد عزام، أن تدشين سوق المشتقات يمثل خطوة تاريخية تستهدف تعميق السوق وزيادة مستويات السيولة، من خلال إتاحة أدوات العقود المستقبلية التي تمكّن المستثمرين من التحوط وإدارة المخاطر المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات دوران السيولة.

اقرا أيضا:

مؤشرات البورصة تقلص خسائرها بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد

مؤشر "مسقط 30" ينخفض 1.42% خلال تعاملات جلسة اليوم