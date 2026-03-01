استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، في أول لقاء رسمي عقب أداءه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وتكليفه بتولي مهام المحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء قدّم النواب التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه المنصب، مؤكدين ثقتهم في قدرته على مواصلة مسيرة التنمية بالمحافظة، ومتمنين له التوفيق في أداء مسؤولياته خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية

أعرب محافظ الإسماعيلية عن تقديره لهذا اللقاء، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهاز التنفيذي ونواب الشعب لتحقيق الصالح العام، مشددًا على أن العمل بروح الفريق الواحد يسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية، مع ضرورة تعزيز قيم المشاركة المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.

تنسيق مشترك لحل مشكلات المواطنين

وشهد الاجتماع مناقشة آليات التعاون بين الجانبين، لبحث سبل التعامل مع القضايا التي تمس المواطنين وإيجاد حلول عملية لها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية واستعادة الإسماعيلية لمكانتها المتميزة.

وفي ختام اللقاء، وجّه النواب الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدين دعمهم الكامل وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي في مختلف الملفات لخدمة أبناء المحافظة وتحقيق أهداف التنمية المحلية.