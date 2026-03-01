إعلان

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ملاكي بمنطقة النقب بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

06:18 م 01/03/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث مروري على طريق الخارجة – أسيوط داخل منطقة النقب الحدودية بمحافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 65 على الطريق ذاته.

بلاغ أمني ونقل المصابين

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي على خلفية حادث وقع بمنطقة النقب على طريق الخارجة – أسيوط.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة: عمرو سيد أحمد (31 عامًا)، وأشرف حسن محمد (41 عامًا)، ومحمد أحمد مصطفى (40 عامًا).

إجراءات الإسعاف والتحقيق

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث في منطقة النقب على طريق الخارجة – أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف مدير أمن الوادي الجديد، فيما استمرت سيارات الإسعاف في متابعة الحالات داخل المستشفى.

منطقة "النقب" على طريق الخارجة - أسيوط

تعد منطقة النقب من المقاطع الجبلية الوعرة على طريق الخارجة - أسيوط، بسبب المنحنيات الحادة وفروق المناسيب، ما يؤدي إلى حوادث متكررة. وقد تم سابقًا تنفيذ تعديلات هندسية ووضع إرشادات مرورية للحد من المخاطر.

طريق الخارجة أسيوط منطقة النقب مستشفى الخارجة التخصصي

