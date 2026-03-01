تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا يوثق لحظات احتفال أهالي قرية نديبة، التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بعودة جاموسة مسروقة بعد غياب استمر 95 يومًا.

المشهد الذي حمل طابعًا شعبيًا خالصًا، عكس حالة من التضامن بين أهالي القرية، الذين حرصوا على تحويل لحظة استعادة الماشية إلى مناسبة احتفالية لافتة.

استقبال بالزغاريد والبرسيم

أظهر الفيديو لحظة دخول الجاموسة إلى القرية وسط زغاريد السيدات، بينما اصطف عدد من الأهالي على جانبي الطريق لإلقاء عيدان البرسيم عليها، تعبيرًا عن فرحتهم بعودتها سالمـة.

وسادت أجواء من البهجة والمرح، في مشهد عفوي يعكس طبيعة الحياة الريفية وروح التكاتف بين أبناء القرية، حيث تحولت الواقعة إلى احتفال شعبي بسيط لكنه مليء بالمشاعر.

زفة بالسيارات والموتوسيكلات تجوب الشوارع

ولم يقتصر الاحتفال على الاستقبال فقط، بل رافق الأهالي الجاموسة في زفة جابت شوارع القرية، شاركت فيها سيارات وموتوسيكلات أطلقت أبواقها احتفالًا بعودتها.

اللقطات التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاقت تفاعلًا كبيرًا، نظرًا لطرافتها وبساطتها، واعتبرها كثيرون تعبيرًا صادقًا عن ارتباط الأهالي بمصدر رزقهم.

إشادة بجهود الشرطة بعد 95 يومًا من الغياب

من جانبه، وجّه مالك الجاموسة الشكر لرجال الشرطة والمباحث على جهودهم التي أسفرت عن استعادتها بعد 95 يومًا من سرقتها، مؤكدًا أن دعم الأهالي ومساندتهم خفف كثيرًا من معاناته طوال فترة غيابها.

وتُعد الواقعة نموذجًا لحالة التلاحم المجتمعي في القرى المصرية، حيث يتحول الحدث الفردي إلى شأن عام يجمع الجميع في لحظة فرح مشتركة.