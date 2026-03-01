القيادة الوسطى الأمريكية: أبراهام لينكولن لم تصب وتواصل عملياتها

وكالات

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لم تُصب، مؤكدة أن الصواريخ التي أُطلقت باتجاهها لم تقترب منها.

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن الحاملة تواصل إطلاق الطائرات دعمًا للحملة المتواصلة للدفاع عن الشعب الأمريكي عبر القضاء على التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني.

وكانت نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني، أنه تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بـ4 صواريخ باليستية.

وأكد الحرس الثوري، في بيان نقلته وكالة تسنيم، أنه "بدأنا مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد الأعداء في البر والبحر".