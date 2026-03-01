تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من العثور على جثمان الطفلة استير ميشيل داخل مصرف زراعي غرب قرية المندرة بمركز ديروط، عقب تغيّبها عن منزل أسرتها لمدة 8 أيام.

بلاغ بتغيب الطفلة

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتغيب الطفلة بعد خروجها من المنزل خلف والدتها وعدم عودتها، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك فورًا.

جهود أمنية مكثفة للبحث

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وكثفوا عمليات البحث والتحري على مدار 8 أيام متواصلة، إلى أن تم العثور على الجثمان داخل المصرف المائي الزراعي غرب قرية المندرة.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

جرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسباب الوفاة.