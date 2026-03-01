إعلان

الإمارات: سنتكفل بتكاليف الإقامة للسياح العالقين في أبوظبي

كتب : مصراوي

06:21 م 01/03/2026

الإمارات: سنتكفل بتكاليف الإقامة للسياح العالقين ف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهي جهة حكومية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستتكفل بتكاليف الإقامة المطولة للسياح العالقين في فنادق العاصمة.

وأرسلت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي طلباً موجهاً إلى الفنادق لتمديد إقامة النزلاء الذين "وصلوا إلى تاريخ مغادرتهم ولكنهم غير قادرين على السفر لأسباب خارجة عن إرادتهم".

وجاء في البيان: "نرجو منكم التكرم بتمديد إقامتهم حتى يتمكنوا من المغادرة. وستتكفل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بتغطية تكلفة الإقامة الممتدة".

وأغلقت الإمارات العربية المتحدة جزئياً مجالها الجوي يوم السبت، مما أدى إلى إلغاء معظم الرحلات التجارية من وإلى البلاد وترك العديد من المسافرين عالقين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البورصة المصرية تُعلن بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية
اقتصاد

البورصة المصرية تُعلن بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بشويه وجه طليقته في نص الشارع
حوادث وقضايا

مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بشويه وجه طليقته في نص الشارع
زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
أخبار وتقارير

بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران