الإمارات: سنتكفل بتكاليف الإقامة للسياح العالقين في أبوظبي

وكالات

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهي جهة حكومية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستتكفل بتكاليف الإقامة المطولة للسياح العالقين في فنادق العاصمة.

وأرسلت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي طلباً موجهاً إلى الفنادق لتمديد إقامة النزلاء الذين "وصلوا إلى تاريخ مغادرتهم ولكنهم غير قادرين على السفر لأسباب خارجة عن إرادتهم".

وجاء في البيان: "نرجو منكم التكرم بتمديد إقامتهم حتى يتمكنوا من المغادرة. وستتكفل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بتغطية تكلفة الإقامة الممتدة".

وأغلقت الإمارات العربية المتحدة جزئياً مجالها الجوي يوم السبت، مما أدى إلى إلغاء معظم الرحلات التجارية من وإلى البلاد وترك العديد من المسافرين عالقين.