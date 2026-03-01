إعلان

الدقهلية تدعم الأسر الأولى بالرعاية بـ5 أطنان لحوم من صكوك الإطعام (صور)

كتب : رامي محمود

04:55 م 01/03/2026 تعديل في 04:55 م
تسلّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام المقدمة من وزارة الأوقاف، بإجمالي 5 أطنان، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى وجود تنسيق كامل بين مديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية، خاصة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».

وأتى ذلك تحت إشراف الدكتورة هالة عبد الرازق، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

التوزيع على عدة مراكز ومدن

وأكد المحافظ أنه سيتم إيصال حصص اللحوم إلى المستحقين بكل عزة وكرامة داخل منازلهم، في مراكز المنصورة، ميت غمر، منية النصر، حي شرق، حي غرب، شربين، بلقاس، السنبلاوين، بني عبيد، تمي الأمديد، دكرنس، المنزلة، الجمالية، المطرية، ميت سلسيل.

وشدد على ضرورة عدم تصوير المواطنين أثناء عملية التسليم، مع المتابعة المستمرة للتأكد من وصول اللحوم إلى مستحقيها الفعليين، موضحًا أن عملية التوزيع ستتم من خلال الإدارات الاجتماعية ووحداتها التابعة في مختلف المراكز.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن بناء الإنسان المصري وتقديم مختلف أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما يتم ذلك بالتنسيق مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدقهلية صكوك الإطعام وزارة الأوقاف

