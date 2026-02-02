في أعقاب واقعة هجوم الكلاب الضالة على طفل بمدينة رأس سدر، أعلنت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار الكلاب الضالة في شوارع المدن، حفاظًا على سلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المتبعة للحفاظ على التوازن البيئي.

وقالت رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجّه بسرعة التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر لوضع خطة متكاملة للتعامل مع الظاهرة، خاصة بعد الهجوم الوحشي الذي تعرض له طفل بالمدينة.

وأوضحت أن الخطة تشمل توفير ملاجئ آمنة للكلاب بعيدًا عن الكتل السكنية، مع تعقيمها وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة للكشف عن الحالات المصابة بالسعار، إلى جانب توفير اللقاحات اللازمة للحد من خطورة هجمات الكلاب على المواطنين.

وأشارت الجوهري إلى أنه سيتم تدريب عدد من المتطوعين على صيد الكلاب بطريقة آمنة، للمساهمة في نقلها إلى الملاجئ المخصصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن الإجراءات ستُنفذ بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة في مدينتي طور سيناء ورأس سدر، باعتبارهما من أكثر مدن المحافظة التي تشهد حالات عقر، على أن يمتد العمل تدريجيًا إلى باقي المدن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض طفل يُدعى محمد عمرو، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لهجوم من مجموعة من الكلاب الضالة أثناء جلوسه أمام منزله بمدينة رأس سدر، حيث نهشت الكلاب رأسه وجسده، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة الخطورة.

وقال عم الطفل إن والده كان بجواره وفوجئ بمجموعة من نحو 10 كلاب ضالة تهاجم الطفل، وتمكن بعد محاولات من إنقاذه من بين أنياب الكلاب، إلا أن الطفل أصيب بجروح غائرة في الرأس والجسد.

وجرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى رأس سدر المركزي، ثم إلى مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء لاستكمال العلاج، وسط حالة من القلق بين الأهالي ومطالبات بتكثيف الجهود لحماية الأطفال من تكرار مثل هذه الحوادث.

اقرأ أيضا:

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر

تشوهات خطيرة.. مأساة طفل تعرض لهجوم 10 كلاب ضالة برأس سدر (صور)